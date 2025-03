Una coppia francese, Kristen e Pierangelo, ha intrapreso un viaggio singolare attraverso l’Europa a bordo di una roulotte trainata da due cavalli bretoni. Partiti dalla Bretagna nel 2019, hanno percorso oltre 3.100 chilometri, attraversando la Francia e l’Italia, fino a raggiungere la Sicilia. Recentemente, sono stati avvistati a Sciacca, attirando l’attenzione per il loro stile di vita alternativo e sostenibile.

La loro dimora mobile è una roulotte celeste che funge da casa su ruote. Oltre ai due cavalli, la coppia viaggia in compagnia di tre galline, sei pulcini e un cane. Per il riscaldamento utilizzano una stufa a legna, mentre l’energia elettrica è fornita da pannelli solari installati sul tetto della roulotte. Questo stile di vita minimalista e autosufficiente riflette la loro filosofia di rallentare i ritmi frenetici della società moderna e vivere in armonia con la natura.

Kristen e Pierangelo desiderano dimostrare che è possibile vivere in modo più semplice, consumando meno risorse. Durante il loro viaggio, raccolgono i rifiuti trovati lungo il cammino, lanciando un messaggio sull’importanza di prendersi cura del pianeta. Come affermano: “Non possiamo trasformare il pianeta in una pattumiera”. Ogni tappa rappresenta un’opportunità per incontrare le comunità locali, condividere esperienze e promuovere uno stile

Dopo essere sbarcati a Messina a novembre, Kristen e Pierangelo hanno proseguito verso Milazzo, dove sono rimasti per quasi un mese. Successivamente, hanno raggiunto Bagheria, accolti calorosamente dalla comunità locale. A Sciacca, la loro presenza non è passata inosservata, suscitando curiosità e ammirazione tra i residenti.

A Bagheria, la coppia ha incontrato Nino Buttitta, un ristoratore noto per aver intrapreso nel 2022 un pellegrinaggio a piedi verso Assisi, accompagnato dal suo cavallo Gandalf. Questo incontro ha rappresentato l’unione di due mondi accomunati dalla passione per la natura e dalla volontà di sensibilizzare la società sul rispetto dell’ambiente.

Dopo aver raggiunto la Sicilia, obiettivo primario del loro viaggio iniziato nel 2019, Kristen e Pierangelo stanno valutando la possibilità di proseguire verso la Grecia e i Balcani, continuando la loro esplorazione del mondo e diffondendo il loro messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

