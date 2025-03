Si svolgerà oggi, venerdì 28 marzo, al Palacongressi di Agrigento – Sala ZEUS, la giornata conclusiva del progetto didattico “La valle racconta il mito”, promosso dal Club Inner Wheel di Agrigento. L’evento, in programma a partire dalle ore 9.30, rappresenterà il momento culminante di un percorso articolato, volto alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della città e, in particolare, della celebre Valle dei Templi.

Un’iniziativa nata con l’intento di coinvolgere studenti, istituzioni e professionisti in un dialogo costante tra passato e presente, stimolando nei giovani una riflessione profonda sulla ricchezza storica del proprio territorio. Attraverso una narrazione partecipata, la valle racconterà davvero il mito, trasformandosi da semplice scenario archeologico a viva voce della memoria collettiva.

Un progetto per valorizzare la cultura

Ideato e fortemente voluto dal Club Inner Wheel di Agrigento, sotto la guida della Presidente Lea Ceserani.

Il progetto ha preso forma con una serie di incontri, laboratori, escursioni e momenti di studio.

Interverranno Elisa Vaccaro, Prefetto Vicario, in rappresentanza del Prefetto di Agrigento. Interverranno anche il Commissario Capo della Questura, Dario Infurna, e Domenico Catuara, rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – sede di Agrigento, Giacomo Minio, docente di Economia applicata ai Beni Culturali e di Economia e Politiche dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Palermo, il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta le archeologhe Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo e Valentina Caminneci, Don Angelo Chillura, Cristina Iacono, Lillo Alaimo Di Loro

Fondamentale è stato il coinvolgimento delle scuole, con il Liceo Classico “Empedocle” e l’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, guidati rispettivamente dalle Dirigenti scolastiche Marika Gatto e Rosellina Greco, che hanno creduto fin da subito nel valore del progetto come esperienza formativa trasversale.

A conclusione della giornata è previsto l’intervento della Presidente del Club Inner Wheel, Lea Ceserani, che ha già voluto esprimere gratitudine e soddisfazione per l’intero percorso. “La cerimonia di premiazione – spiega – rappresenterà il culmine di un percorso che ha coinvolto scuole, istituzioni e cittadini in un progetto di grande valore culturale. L’obiettivo è stato quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della Valle dei Templi, e posso dire che lo abbiamo raggiunto”.

