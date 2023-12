Il Party più Incredibile della Provincia

Se siete in cerca di un Capodanno indimenticabile, viaggiando nella provincia, preparatevi a immergervi in un’esperienza straordinaria al Koveed Disco Club! Questo 31 dicembre, accogliete il nuovo anno con stile, eleganza e una nota di magia.

Il Koveed Disco Club, sinonimo di lusso e prestigio, vi invita a celebrare il nuovo inizio in un’atmosfera che coinvolge tutti i sensi. Preparatevi per una notte intensa e suggestiva, arricchita da performance circensi mozzafiato, un corpo di ballo straordinario e un ospite d’eccezione.

E per far vibrare la pista da ballo, l’acclamato DJ Albert Marzinotto, 1° Classificato TOP DJ d’Italia, vi condurrà in un viaggio musicale senza tempo, dalla musica degli anni ’80 fino ai ritmi più moderni, mixati con maestria ed esperienza.

Il sound sarà un mix esplosivo di House, Tech, Deep, Funky, Discoclub ed Elettronica, garantendo un’esperienza sonora unica.

Ma non è tutto! I talenti locali non deluderanno: Jody Corbo, Riccardo Gaz & Andrea Cassaro, Peppe La Rosa e la voce di Diego Di Falco renderanno questa serata ancora più straordinaria.

Preparatevi a vivere una notte da ricordare, immersi nell’atmosfera incantata del Koveed Disco Club – il Magik Place for Magik People!

Dove: Koveed Disco Club – C/da Zaccanello – SS 640, Agrigento (Racalmuto) 92100

Rivolgetevi al nostro hashtag ufficiale per tutte le emozioni della serata: #Koveed #People #Dancing #SaturdayNight

Non perdete l’opportunità di vivere il Capodanno più emozionante della provincia al Koveed Disco Club. Prenotate il vostro posto per un’esperienza indimenticabile!