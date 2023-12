Bruciano due auto a distanza di poche ore l’una dall’altra. E’ successo a Licata e in entrambi i casi le cause sarebbero dolose. In via Cassarà, nel pomeriggio di mercoledì si è sviluppato un incendio su una Seat Ibiza, di proprietà di un pensionato licatese di 77 anni, residente da molti anni in Germania. A dare l’allarme al 112 è stato il fratello del proprietario. I pompieri del distaccamento di Corso Argentina, giunti nella zona, hanno spento le fiamme.

Sul posto i poliziotti del Commissariato cittadino. Poco più tardi, dopo la mezzanotte, ai vigili del fuoco è giunta un’altra segnalazione di un furgoncino Fiat Doblò, avvolto da un incendio nei pressi di via Palma. Il mezzo è intestato ad una 58enne, ma di fatto in uso al marito, un muratore di 57 anni.Nessun dubbio sull’origine dolosa. Le telecamere di impianti di videosorveglianza della zona avrebbero fatto chiarezza.

Per i due episodi, la Procura di Agrigento, ha aperto due fascicoli d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.