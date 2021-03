Konsumer al consigliio comunale: “ votate l’Azienda Speciale pubblica Consortile nuovo gestore del SII dell’Ati Ag9.

L’ Associazione Konsumer scrive al Presidente del Consiglio comunale di Agrigento, per chiedere di votare l’Azienda Speciale Pubblica Consortile, quale nuovo gestore del SII dell’Ati Ag9. “Chiediamo ai consiglieri comunali di Agrigento- scrive il responsabile dell’associazione Konsumer di Agrigento, Giuseppe Di Miceli- pur condividendo il giudizio di revisione dello statuto dell’Azienda Speciale Pubblica – Consortile, quale nuovo gestore del SII dell’Ati Ag9, di votare questo obbrobrio statutario al momento senza alcuna modifica, ma con una mozione d’impegno nei confronti del Sindaco a chiederne la modifica, all’interno dell’Assemblea dell’Ambito Territoriale Idrico, subito dopo la Costituzione della Società pena la fuoriuscita dalla stessa. Questo per evitare che i Consiglieri Comunali di Agrigento si assumano la Responsabilità Politica, e non solo, di far continuare nella precarietà la gestione del servizio idrico in tutto l’ambito ed anche il rischio di una perdita milionaria degli investimenti a cui non si potrà accedere per mancanza del soggetto gestore, nella qualità di terzo, secondo le regole contenute nella scheda del RECOVERY PLAN. Il voto contrario di oggi, o a favore ma con delle modifiche statutarie che dovrebbero essere ancora una volta rivotate da tutti i consigli comunali dei comuni dell’Ambito agrigentino rischierebbe di far emergere la disastrosa situazione poc’anzi rappresentata. Pertanto, ribadiamo la nostra richiesta perché l’unica percorribile, e cioè quella, di votare questo obbrobrio statutario al momento senza alcuna modifica, ma con una mozione d’impegno nei confronti del Sindaco a chiederne la modifica, all’interno dell’Assemblea dell’Ambito Territoriale”.