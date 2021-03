Evade dai domiciliari: giovane arrestato e portato in carcere

In esecuzione di un’ordinanza di sostituzione di misura degli arresti domiciliari, cui era già sottoposto dal 5 marzo scorso, per i reati di tentata estorsione, e ricettazione, la polizia di Stato ha tratto in arresto G.S., 21 anni, domiciliato a Canicattì.

Il provvedimento è stato determinato dalla grave condotta dell’uomo che, nelle giornate precedenti, si era reso responsabile del reato di evasione. Gli agenti del Commissariato, dopo le formalità di rito, hanno condotto l’arrestato presso la Casa circondariale di Agrigento.