Il 13 febbraio 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00, si terrà una tavola rotonda online intitolata “Nelle isole del Mediterraneo”, organizzata nell’ambito del XXXV Corso di Aggiornamento sul Giardino Storico e sul Paesaggio Contemporaneo dall’Università di Padova. L’evento vedrà tra i partecipanti Giuseppe Lo Pilato, curatore paesaggista del FAI per il Giardino della Kolymbethra di Agrigento.

Il Giardino della Kolymbethra, situato nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, rappresenta un esempio emblematico di giardino mediterraneo. Gestito dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), questo spazio unisce storia e natura, ospitando una ricca varietà di piante tipiche del Mediterraneo, tra cui agrumi, mandorli e ulivi secolari.

Alla tavola rotonda parteciperanno inoltre Sophie Garrone dell’Università di Corsica Pasquale Paoli; Paola Muscari dello Studio di Paesaggistica MB di Verona. La moderazione sarà affidata a Mariapia Cunico dell’Università IUAV di Venezia.

L’evento si propone di approfondire il rapporto tra i giardini italiani e il Mediterraneo, un mare che, con la sua storia millenaria, ha visto l’interazione di diverse civiltà e culture. I paesaggi delle sue coste sono il risultato dell’interazione tra fattori naturali e umani, creando un mosaico di ecosistemi complessi e adattabili.

Negli ultimi anni, il Mediterraneo sta affrontando sfide ambientali significative. Il riscaldamento delle sue acque, che raggiungono temperature fino a 30 gradi, sta causando la migrazione e la scomparsa di specie ittiche autoctone, oltre alla proliferazione di specie aliene. Le aree costiere sono sempre più esposte a fenomeni alluvionali, erosione e intrusione salina, aggravati dall’innalzamento del livello del mare. La prolungata scarsità d’acqua contribuisce al degrado del suolo e alla desertificazione, minacciando la biodiversità e la produttività agricola.

Gli incendi nelle aree mediterranee sono diventati più frequenti e devastanti, evidenziando la debolezza di questi ecosistemi. Queste alterazioni ambientali sono manifestazioni tangibili dell’Antropocene, l’epoca geologica attuale caratterizzata dall’impatto significativo dell’uomo sul pianeta.

Il XXXV Corso del Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova intende esaminare la storia e le dinamiche dei paesaggi mediterranei, considerandoli laboratori di idee per affrontare con consapevolezza le sfide ecologiche e sociali contemporanee. Il corso proporrà diversi punti di vista e strumenti per comprendere e analizzare le problematiche emergenti, cercando di capire come le città che si affacciano sul Mediterraneo stanno pianificando il loro sviluppo alla luce delle nuove sfide ambientali.

La presentazione di esperienze e pratiche di progettazione di paesaggi e giardini mediterranei, che tengono conto dell’emergenza legata ai quattro elementi fondamentali (acqua, aria, terra, fuoco), offriranno spunti su possibili percorsi da intraprendere per adattarsi al cambiamento climatico e costruire strategie di risposta al rischio per gli abitanti e le infrastrutture.

Verrà esaminato il comportamento delle piante tipiche del paesaggio mediterraneo, minacciate da parassiti e siccità, con il rischio di estinzione. Si discuterà della necessità di adottare nuove forme di agricoltura in grado di soddisfare la crescente domanda mondiale di cibo, puntando al contemporaneo alla valorizzazione delle risorse naturali attraverso pratiche rigenerative del suolo, degli ecosistemi e della biodiversità, secondo il principio di “fare meglio con meno”.

Il corso tornerà a occuparsi del giardino storico, non come soggetto di ricerca chiuso, ma come punto di partenza per una riflessione più ampia sul paesaggio mediterraneo e come risorsa e laboratorio in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate nei secoli.

Saranno presi in considerazione i momenti chiave del giardino mediterraneo e della sua storia, legata principalmente al sistema di gestione dell’acqua, le sue dimensioni materiali, estetiche, stilistiche, simboliche e culturali. Si cercherà di capire come i giardini storici del Mediterraneo potranno costituire oggi modelli di adattamento al cambiamento climatico e punti di riferimento per la progettazione di nuovi paesaggi.

Si custodirà alla coltivazione dei giardini di agrumi, dove convivono bellezza e produttività, paesaggi nati dalla cura dell’uomo che rappresentano la sintesi dei caratteri mediterranei e dell’idea stessa di giardino, luogo di delizie legato all’immagine del Paradiso.

Nell’epoca attuale, caratterizzata da un Mediterraneo diviso tra due mondi, con l’Italia da sempre partecipe di entrambi, ci si chiederà se sia ancora possibile parlare di un paesaggio culturale unificato. Riflettere su questi problemi, coniugando la storia del paesaggio e del giardino mediterraneo con le esigenze poste dalla fragilità del pianeta, è l’obiettivo che si propone il XXXV Corso del Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova.

