Un’importante sentenza del Tribunale di Agrigento ha stabilito un principio chiave in materia di responsabilità degli enti locali nella gestione delle infrastrutture pubbliche. Nonostante la cessione della gestione della rete idrica e fognaria a terzi, il Comune mantiene obblighi di vigilanza e manutenzione.

Per diversi anni, a partire dal 2020, un magazzino situato al quadrivio Spinasanta e destinato ad attività commerciale è stato oggetto di gravi infiltrazioni d’acqua provenienti dalla conduttura fognaria comunale. Il fenomeno ha progressivamente causato un notevole degrado dell’immobile, compromettendone la funzionalità e sollevando anche dubbi sulla stabilità strutturale.

Le infiltrazioni sono state più volte segnalate sia all’amministrazione comunale di Agrigento che all’AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), senza che venisse adottata alcuna soluzione efficace per porre fine al problema, secondo il gestore dell’attività

Nonostante le ripetute denunce, il problema è rimasto irrisolto, causando danni sempre più evidenti e aumentando i disagi per il proprietario del magazzino. L’acqua proveniente dalla rete fognaria comunale ha deteriorato progressivamente le strutture interne, rendendo il locale praticamente inutilizzabile.

Il mancato intervento delle autorità competenti ha spinto il proprietario a rivolgersi all’avvocato Domenico Schembri, il quale ha deciso di avviare un’azione legale contro il Comune di Agrigento per ottenere un risarcimento danni.

Il legale ha basato la propria richiesta su un principio giuridico ben preciso: la responsabilità da cose in custodia. Attraverso perizie tecniche, è stato dimostrato che il danno subito dall’immobile era direttamente collegato alla condotta fognaria comunale, che passava proprio nei pressi del magazzino.

L’entità del danno è stata quantificata in oltre 30.000 euro, somma per la quale è stato richiesto il risarcimento al Comune.

In sede di giudizio, il Comune di Agrigento ha cercato di sottrarsi alla responsabilità sostenendo di non essere più il gestore delle reti idrica e fognaria. L’ente ha infatti sottolineato che la gestione era stata ceduta prima a Girgenti Acque e successivamente ad AICA.

Secondo la tesi difensiva del Comune, la legittimazione passiva per eventuali danni derivanti dalle reti non spettava più all’amministrazione, bensì ai soggetti gestori del servizio.

Il Tribunale di Agrigento ha disposto una perizia tecnica per accertare le cause delle infiltrazioni e la loro connessione con il danno subito dall’immobile. Gli accertamenti hanno confermato che il problema era effettivamente riconducibile alla conduttura fognaria comunale.

Questa evidenza tecnica è risultata determinante nel procedimento, smentendo la linea difensiva del Comune e confermando la fondatezza della richiesta di risarcimento avanzata dall’attore.

Nei primi giorni del 2025, il Tribunale di Agrigento ha emesso la sentenza definitiva, stabilendo che il Comune di Agrigento, pur avendo ceduto la gestione della rete fognaria a Girgenti Acque e poi ad AICA, conserva comunque obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione .

In altre parole, il giudice ha chiarito che il Comune non può ritenersi esente da responsabilità solo per aver trasferito la gestione della rete a terzi, ma deve assicurarsi che il servizio venga svolto in maniera adeguata e intervenire in caso di problematiche.

Il verdetto ha quindi condannato il Comune a risarcire il danno subito dall’attore per un importo superiore ai 30.000 euro .

Questa decisione rappresenta un precedente significativo in materia di responsabilità degli enti locali nella gestione delle infrastrutture pubbliche. Stabilisce, infatti, che il trasferimento della gestione della rete idrica e fognaria a società terze non esonera il Comune dall’obbligo di garantire il corretto funzionamento del servizio.

L’orientamento espresso dal Tribunale potrebbe avere un impatto rilevante su altre controversie simili, incentivando le amministrazioni comunali a prestare maggiore attenzione alla manutenzione delle infrastrutture per evitare di incorrere in responsabilità risarcitorie.

La sentenza del Tribunale di Agrigento non si limita a risolvere una singola controversia, ma afferma un principio giuridico di ampia portata: il Comune è e rimane responsabile della vigilanza e manutenzione delle reti pubbliche , indipendentemente da chi ne abbia la gestione operativa.

Questa decisione sottolinea inoltre l’importanza della corretta manutenzione delle reti fognarie per prevenire danni ai cittadini e alle attività commerciali. Un’amministrazione attenta e responsabile non può limitarsi a delegare la gestione dei servizi essenziali, ma deve svolgere un ruolo attivo nel garantire il loro corretto funzionamento comunale.

La sentenza potrebbe diventare un punto di riferimento per altre situazioni simili, rafforzando la tutela dei cittadini e spingendo le amministrazioni locali ad un maggiore impegno nella gestione del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp