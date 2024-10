L’11 ottobre scadrà l’attuale periodo di affidamento in concessione del Giardino della Kolymbethra, situato nella Valle dei Templi di Agrigento. Dal 1999, la gestione di questo sito è stata affidata al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) dalla Regione Siciliana. In vista di questa scadenza, il FAI ha presentato una nuova proposta di valorizzazione al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. L’ente ha richiesto l’avvio di un partenariato speciale pubblico-privato ai sensi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (art. 134), che consente la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la collaborazione tra enti pubblici e privati.

La proposta, riporta La Sicilia, prevede il miglioramento dell’offerta di visita, con la creazione di una nuova biglietteria, l’ampliamento dei percorsi, spazi per attività didattiche e culturali, e il restauro delle storiche Case Montana. Il Parco Archeologico ha riconosciuto l’interesse pubblico della proposta, pubblicandola sul proprio sito ufficiale e aprendo la strada a manifestazioni di interesse per la gestione della Kolymbethra.