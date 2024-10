La Compagnia Folkloristica Val d’Akragas Brilla alle Celebrazioni di San Francesco ad Assisi: Agrigento Protagonista Culturale

La compagnia di folklore Val d’Akragas è stata particolarmente apprezzata in occasione delle celebrazioni per la festa del patrono d’Italia dedicata a San Francesco in corso di svolgimento ad Assisi. La Regione Siciliana con in testa il Presidente Renato Schifani e una massiccia presenza dei Sindaci della Sicilia insieme al Sindaco di Assisi hanno preso parte alle iniziative iniziate oggi presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima dell’ingresso in Basilica si è svolto un incontro istituzionale culminato in un lungo corteo tra gonfaloni di tutta la Sicilia ed i rappresentanti istituzionali presenti ad Assisi. L’incontro è stato preceduto da un momento di spettacolo offerto dalla compagnia di Agrigento, inscritta al Registro delle eredità immateriali della Regione Siciliana, che ha accompagnato il Sindaco di Agrigento, l’assessore al turismo Costantino Ciulla ed i tanti sindaci della provincia. Presente, tra gli altri, il presidente del parco archeologico Giuseppe Parello che ha curato l’evento.

Agrigento capitale della cultura visibile attraverso uno striscione per testimoniare la bellezza della terra di Girgenti ed il suo immenso Patrimonio culturale. Agrigento e la Sicilia diventano il simbolo di promozione culturale e turistica in occasione della festa del patrono d’Italia e il val d’Akragas rappresenta la cerniera tra storia e identità passato e presente. Una vetrina importante per la città di Agrigento, capitale 2025.