Kimbino, fare acquisti in modo smart

Cosa si prende in considerazione quando scegliamo di comprare qualcosa di nuovo?

Prima di tutto si pensa al reale bisogno di comprarla, poi al costo e al dove poterla trovare. Spesso queste due ultime voci sono quelle che richiedono più sforzo, magari quello che si vuole acquistare è troppo caro o non si sa dove reperirlo.

Internet e tutte le sue funzionalità spesso ci vengono in aiuto del consumatore, velocizzando e semplificando questa ricerca. Nello specifico, esiste un sito (e un’app per smartphone) perfetto per risolvere questi problemi: Kimbino.

Kimbino raccoglie i volantini di moltissimi punti vendita, rendendo più facile tenersi aggiornati su offerte e prezzi speciali che questi negozi propongono. E le categorie di merci che si possono trovare a prezzi scontati sono tantissime: ci sono supermercati, negozi di elettronica, di arredamento, di abbigliamento, di cosmesi, ecc.

Risparmio su tutti i fronti

Grazie a Kimbino, è semplice consultare i flyers stando comodamente a casa vostra o ovunque voi siate.

Non appena avrete bisogno di comprare delle verdure per cena, un televisore, un paio di scarpe, potrete cercare il prodotto che vi interessa nei vari volantini, confrontare i prezzi e scegliere qual è quello che fa per voi, recandovi direttamente al negozio indicato da Kimbino.

Così facendo sarete praticamente certi di aver acquistato quello di cui avevate bisogno al prezzo più basso e senza aver personalmente visitato tutti i punti vendita con quel determinato prodotto disponibile.

Decisamente un bel risparmio, di soldi come di tempo. E oggi come oggi sappiamo quanto entrambe queste cose siano importanti, perchè non è sempre facile far quadrare i conti a fine mese e non si ha sempre troppo tempo libero a disposizione per gestire tutti i propri impegni.

Kimbino pensa all’ambiente

Ora avete comprato quello che vi serviva, senza spendere una fortuna e senza aver girovagato per tutti i supermercati e negozi della zona in cui abitate.

E avrete anche fatto la vostra piccola parte per migliorare lo stato di salute del nostro Pianeta. E come, vi chiederete voi? Semplice, prima di tutto avrete consultato i volantini online, evitando le loro copie cartacee. Grazie a Kimbino e ai suoi utenti infatti non ci sarà più necessità di stampare i flyers delle offerte proposte dai vari punti vendita e questo porta ovviamente a un maggior risparmio di carta. E tagliare qualche albero in meno e ridurre i consumi di carta (a tale proposito c’è un interessante articolo su Repubblica) sono sempre degli ottimi propositi. Inoltre, evitando di guidare nella ricerca di quello che volevate, avrete ridotto le emissioni della vostra macchina e fatto una cosa buona per l’aria che respiriamo. Meglio ancora avrete acquistato tutto online, non vi sarete spostati da casa e un solo furgone sarà stato usato per tutte le consegne.

Spendere meno senza sforzi

Un altro vantaggio di Kimbino è che non solo potrete fare acquisti più ragionati stando comodamente a casa, ma anche consultare i volantini in ogni momento dal vostro cellulare.

Spesso capita di avere bisogno di qualcosa all’improvviso (soprattutto quando si fa la spesa) ma non per questo si deve rinunciare alla possibilità di poter pagare il vostro prodotto un po’ meno. Kimbino infatti esiste anche in versione app per smartphone, perciò è semplicissimo e veloce dare un’occhiata ai volantini praticamente ovunque.

Sono già 32 i paesi in cui Kimbino semplifica la vita ai consumatori e più di 2500 i punti vendita che hanno deciso di mettere i loro flyer a disposizione online.

Utilizzare questo sito vi aiuterà a spendere meno, a dedicare meno tempo alla ricerca del prodotto che cercate e a fare acquisti in maniera più eco-friendly, quindi perchè non provare?