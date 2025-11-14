Domenica prossima la Kickboxing approda in Sicilia. Organizzata a Catania la 1′ fase del campionato regionale, con un numero di atleti non indifferente, ben 554 infatti suddivisi per categoria di età e peso. A partecipare saranno i vari team del comparto Feder Kombat Sicilia, anche una rappresentanza Agrigentina sarà presente all’evento che rappresenta la prima tappa del campionato nazionale che prevede il suo culmine a maggio con i campionati italiani assoluti di categoria, diversi trofei e coppe per i non qualificati e la selezione kriterium per vestire la maglia della nazionale azzurra.

Numeri in crescita per la Kickboxing siciliana che registra un record forte del fatto che molte scuole stanno puntando anche su stili diversi di combattimento infatti si parla di Kickboxing ma sono numerose le specialità che rientrano in questo sport da combattimento dal aerokick al point fighting passando per la light contact e kickligth per arrivare alla massima espressione del full contact e low kick. Sotto la guida attenta di Domenico Zambuto, atleta di livello nazionale e oggi istruttore, 4 giovani promesse agrigentine (Alessia, Claudia, Carmen e Elisa). tenteranno di scalare le tappe di un campionato che si annuncia scoppiettante.

“Le nostre atlete – afferma Domenico Zambuto – hanno accolto da subito l’idea di mettersi in gioco in questo contesto, e hanno affrontato con dedizione e abnegazione ogni allenamento, seppur da poco abbiamo iniziato il corso a settembre u.s. sono riuscite in un mese intenso a prepararsi per questo evento, sono sicuro che sapranno farsi valere e porteranno a casa un gran risultato. Attendiamo quindi l’esito degli incontri di domenica e intanto tifiamo per le nostre giovani atlete”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp