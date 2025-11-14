Dal Pirandello al grande schermo: Nicola Puleo nel nuovo Dracula di Luc Besson

Il suo volto è familiare al pubblico del Teatro Pirandello, dove negli anni ha dato voce e corpo a personaggi intensi, ironici, tragici. Ma oggi il nome di Nicola Puleo, attore agrigentino originario di Sciacca, corre anche nei corridoi del cinema internazionale: è infatti tra i volti del cast di “Dracula”, il nuovo film firmato da Luc Besson, maestro del cinema europeo e autore di titoli cult come Nikita, Léon e Il quinto elemento.

Una presenza discreta, la sua. Un ruolo breve, sì, ma capace di imprimersi: Puleo interpreta un profumiere italiano, depositario di un’essenza misteriosa che il conte Dracula acquista per esercitare il proprio fascino. Una scena che funziona, che vive, che racconta un frammento di Sicilia dentro un universo gotico e internazionale.

E che mette in luce una qualità rara: la versatilità, quella che negli anni ha permesso all’attore di muoversi con naturalezza tra teatro, musica, cinema e set televisivi.

Negli ultimi giorni il suo è stato un percorso frenetico, un viaggio tra storie e città che dice molto sulla vitalità di un artista che non si ferma:

“La settimana scorsa – racconta Puleo – sono stato sul set di Livatino, diretto dal maestro Michele Placido, dove ho girato una scena. Dopo appena due giorni ero a Catania sul set de L’Insabbiato, con la regia di Rosario Petix, per un’altra partecipazione in una scena molto carina. E poi il teatro, sempre. Cerchiamo di guardare avanti, di lavorare in questo mestiere che è il più precario del mondo. Ma vogliamo continuare a sognare, e a volte i sogni si avverano. E si va avanti.”

Ci sono parole che raccontano più di un curriculum: raccontano una resistenza emotiva, la fame di scena, la fragilità e la forza di chi vive d’arte fuori dai grandi circuiti, costruendo un percorso a colpi di talento e dedizione.

E così, mentre Dracula attraversa le sale italiane, per Nicola Puleo questo ruolo diventa un segno: una finestra aperta, un nuovo passo, un’altra tappa di un viaggio che parte dalla Sicilia ma che non conosce confini. Puleo è davvero un gran talento e siamo certi farà strada.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp