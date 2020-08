La campionessa Licatese di Kick Boxing Gloria Peritore conquista a Rosolini il titolo mondiale Iska.

Pullara:”i miei complimenti a gloria Peritore orgoglio Licatese”.

“Intendo rivolgere-scrive Pullara- i miei più vivi complimenti alla campionessa Licatese di Kick Boxing Gloria Peritore che ha centrato una nuova vittoria.

Sul ring di Rosolini ,in provincia di Siracusa , ha combattuto contro la titolata atleta francese Ludovine Lasnier nella categoria -52Kg.,conquistando il titolo mondiale Iska.

Il gala’ prende il nome di evolution Fight ed è uno degli eventi più importanti a livello italiano e uno tra i migliori in Europa.

Rivolgo i miei migliori auguri a Gloria Peritore che ancora una volta dimostra di essere un’orgoglio per la città di Licata .

Brava Gloria-conclude Pullara-continua così ,la città di Licata e i Licatesi sono orgogliosi di te”.