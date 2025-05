Il 5 e 6 maggio Piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento sarà trasformata in un circuito a cielo aperto per l’educazione alla sicurezza stradale nell’ambito dell’iniziativa “Karting in Piazza”, promossa da Aci Sport e Automobile Club Agrigento. I protagonisti? I bambini delle scuole primarie, al volante di kart elettrici, seguiti da istruttori qualificati. Due giornate per imparare il rispetto delle regole divertendosi, con gadget, sorrisi e persino un diploma da “Ambasciatore della Sicurezza Stradale”! Sponsor della manifestazione EgoGreen che, con entusiasmo e condivisione, sostiene il territorio perché “formare i cittadini di domani è la nostra energia più bella”, si legge in una nota diffusa alla stampa.

