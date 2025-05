Agrigento si prepara ad accogliere l’ultimo, attesissimo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Pirandello: “Gente di facili costumi”, una commedia brillante firmata da due maestri della narrazione come Nino Marino e Nino Manfredi. Lo spettacolo, diretto con sensibilità da Luca Manfredi e prodotto da La Pirandelliana, promette di regalare al pubblico due serate di risate, riflessioni e inaspettata tenerezza, in scena il 6 maggio alle ore 21.00 e il 7 maggio alle ore 17.30.

L’attesa è palpabile soprattutto per la presenza di due interpreti d’eccezione che si apprestano a infiammare il palco agrigentino: Flavio Insinna e Giulia Fiume. Un duo inedito che si preannuncia esplosivo, pronto a dare corpo e anima a un “duetto ironico, tenero e tagliente”, come anticipa la produzione.

La pièce ci conduce nel cuore di un incontro-scontro tra due solitudini che la vita ha reso vicine di casa. Da un lato troviamo Anna, alias “Principessa” (interpretata da una vivace Giulia Fiume), una prostituta dal carattere esuberante e dai sogni sorprendenti: abbandonare il marciapiede per una vita itinerante tra le giostre. Dall’altro, Ugo (incarnato dalla versatilità di Flavio Insinna), un intellettuale tormentato dall’insonnia che trascorre le notti scrivendo per la televisione e il cinema, coltivando nel cassetto l’ambizione di un film d’autore.

La convivenza forzata tra queste due anime apparentemente distanti innesca una dinamica teatrale ricca di imprevisti. Tra incomprensioni dettate dai loro mondi così diversi e improvvisi lampi di umanità e affetto, le loro esistenze si intrecciano in una commedia dagli sviluppi inaspettati. Il testo, definito “attuale e brillante”, promette di affrontare con leggerezza e acume temi universali come la solitudine, il desiderio di cambiamento e la possibilità di trovare connessioni umane anche nei contesti più inattesi.

A impreziosire la messa in scena, la cura e la passione di un team artistico di talento. Le scenografie di Luigi Ferrigno e i costumi di Giuseppina Maurizi contribuiranno a creare un universo visivo coerente con il tono della commedia. Il pubblico è atteso a una fruizione di circa 120 minuti, suddivisi in due atti, per immergersi completamente in questa storia prodotta nel 2024.

“Gente di facili costumi” si configura come un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro capace di far sorridere e riflettere al tempo stesso. L’accoppiata Insinna-Fiume, unita alla penna di Marino e Manfredi e alla regia di Luca Manfredi, è una garanzia di una serata teatrale di alta qualità.

I biglietti per assistere a questo spettacolo sono disponibili online sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello: www.fondazioneteatropirandello.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0922 590220. Non perdete l’occasione di vivere le emozioni di “Gente di facili costumi” sul prestigioso palco del Teatro Pirandello di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp