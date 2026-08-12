CAMMARATA – Il Kamarat riparte dall’Eccellenza. La mancata ammissione in serie D, dopo il mancato accoglimento della richiesta di ripescaggio, ha chiuso definitivamente la porta alla categoria superiore e ora la società del presidente Giuliano Traina guarda avanti.

La decisione è arrivata dopo giorni di attese e ritardi, ma la programmazione della nuova stagione era già partita.

Il ritiro precampionato è infatti iniziato da circa dieci giorni e il direttore sportivo Vincenzo Mangiapane ha già messo a segno i primi colpi di mercato. Tra questi ci sono due giovani stranieri con esperienze importanti.

Il primo è Boris Krstic, centravanti serbo classe 2003. A 16 anni è stato capocannoniere del campionato Under 17 serbo con 17 reti. Ha giocato in Serbia, Slovacchia e Slovenia. Nella stagione 2022/23, con lo Zilina, ha segnato 12 gol nella seconda divisione slovacca. Krstic ha inoltre vestito la maglia delle nazionali giovanili serbe: otto presenze e due reti con l’under 17, della quale è stato anche capitano, e tre gare con l’under 21.

Alla corte di mister Giuseppe Pagana arriva anche Elydjah Alfred Nael Mendy, terzino destro classe 2007. Ha mosso i primi passi nell’Avg Football, poi è passato all’Us Torcy e ha completato il settore giovanile nell’under 17 e nell’under 18 del Paris Saint Germain. La prima esperienza tra i grandi è arrivata in Spagna, con il Cd Marino.

L’obiettivo è chiaro: affrontare l’eccellenza con fame e ambizione, riprovando a puntare in alto, ma senza perdere umiltà e professionalità con tanta fame.

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