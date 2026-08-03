Un’importante giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere dei cittadini si è svolta a Joppolo Giancaxio in occasione della 25ª Sagra del Melone Giallo. L’iniziativa “Mi prendo cura di te – Percorso della Salute”, allestita presso il Centro Lettura di Corso Umberto, ha registrato un’ampia e calorosa partecipazione della popolazione. Forte e determinante è stato il contributo operativo garantito dal Gruppo Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) di Porto Empedocle, i cui volontari e professionisti sanitari sono stati in prima linea dalle 8:30 alle 13. Grazie all’efficienza dell’organizzazione e alla risposta dei cittadini, sono stati effettuati ben 50 screening gratuiti, offrendo un controllo accurato del proprio stato di salute.

I controlli effettuati nel “Percorso della Salute”. Durante la mattinata, i cittadini hanno potuto accedere gratuitamente a un ciclo completo di controlli. Parametri vitali: rilevazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e respiratoria e della saturazione periferica dell’ossigeno; Misurazioni metaboliche: rilevazione del peso corporeo e controllo capillare della glicemia; Screening specialistici: screening nefrologico ed esame delle urine; Prevenzione oncologica: promozione e informazione sugli screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto (con prenotazione di mammografie, Pap/HpvDna test e distribuzione gratuita dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci), coordinati dallo staff del Centro Gestionale Screening dell’Asp di Agrigento (Direzione sanitaria) diretto dalla dott.ssa Angela Matina.

L’efficacia della prevenzione: 10 casi presi in carico dalla Nefrologia. A conferma del valore fondamentale della diagnosi precoce sul campo, nel corso degli esami delle urine e dello screening nefrologico sono stati intercettati 10 utenti con problematiche relative alla presenza di proteine nelle urine (proteinuria). I soggetti individuati verranno tempestivamente ricontattati e seguiti dal reparto di Nefrologia, sotto la cura della dott.ssa Liliana Spataro, per essere sottoposti a tutti gli accertamenti clinici e diagnostici più approfonditi.

Sinergia e presenza sul territorio. L’evento ha visto la collaborazione tra l’Asp di Agrigento, i medici di Medicina Generale di Joppolo Giancaxio e Agrigento (Angela Camilleri, Vito Maggio e Salvatore Messina) e il team infermieristico (Liliana Spataro, Salvatore Bruno, Margherita Vaccaro Notte), con il coordinamento infermieristico e organizzativo affidato al dott. Gero Galvano. L’impegno del Cisom Gruppo di Porto Empedocle conferma ancora una volta il valore inestimabile del volontariato sanitario a fianco delle istituzioni e dei cittadini, portando la tutela della salute direttamente nelle piazze e tra la gente.

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