È stata una serata intensa, emozionante e ricca di significato quella vissuta il 7 agosto a Joppolo Giancaxio con “Il rosso si indossa e non si versa”, manifestazione ideata e diretta da Maria Portella, con il patrocinio del Comune di Joppolo Giancaxio e la collaborazione della vicesindaca Carmelina Argento, dell’assessora Anna Cacciatore e il supporto della presidente del Consiglio comunale Nicoletta Musso. Un appuntamento che ha unito arte, cultura, teatro, danza e impegno civile, trasformandosi in un momento di confronto e sensibilizzazione. Un messaggio chiaro è arrivato dal palco e dai tanti interventi: fare rete, parlare, condividere e agire insieme è il modo più efficace per costruire una comunità più attenta, consapevole e capace di non voltarsi dall’altra parte.

La serata ha visto la partecipazione della Consulta delle Donne e della Fidapa, rappresentata dalla presidente Antonella Attanasio. Particolarmente apprezzata l’esibizione delle allieve della scuola di danza Sport Danza Movimento, accompagnate dagli insegnanti Linda e Filippo Randisi, che hanno regalato al pubblico un momento di grande intensità e coinvolgimento. A emozionare sono state anche le interpretazioni teatrali della straordinaria attrice Lia Rocco e dell’Associazione Teatrale “La Fenice”, con gli attori Mimmo e Gero e le attrici Anna, Marialuisa e Veronica. Attraverso il teatro, gli artisti hanno saputo raccontare, emozionare e soprattutto stimolare una riflessione profonda. Numerosi gli ospiti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Tra questi il Luogotenente dei Carabinieri in congedo Vincenzo Iorio, la presidente dell’Ande Carola De Paoli e l’assessora comunale di Raffadali Laura Librici, insieme a tutti coloro che hanno partecipato con attenzione, sensibilità e commozione. Un momento particolarmente significativo è stato anche il saluto della scrittrice e magistrata Simona Lo Iacono, che, impossibilitata a partecipare per motivi familiari, ha voluto comunque essere presente attraverso un collegamento digitale. L’avvocato Giuseppe Lo Dico ha invece letto alcuni brani del libro Joanna degli incanti, contribuendo con la sua voce alla riflessione proposta durante la serata.

“Maria Portella – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori -, protagonista e anima della manifestazione, che dal 2019 collabora con l’Amministrazione comunale alla realizzazione di questo importante appuntamento. Un impegno portato avanti negli anni con dedizione, studio, professionalità e una straordinaria capacità di creare empatia e coinvolgimento. La serata di Joppolo Giancaxio ha lasciato un messaggio che va oltre l’evento. Non restare in silenzio. Parlare. Sensibilizzare. Educare. Fare rete. Sono questi gli strumenti attraverso i quali si può seminare consapevolezza e contribuire a costruire una società più attenta e rispettosa. Perché il cambiamento può nascere anche da una parola, da un gesto, da una voce che sceglie di esserci. Il rosso si indossa. Non si versa”.

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