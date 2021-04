ItalExit, a Naro il coordinamento regionale

A Naro, si è riunito il coordinamento regionale ItalExit Sicilia alla presenza del Leader del Partito, il Senatore Gianluigi Paragone.

In Piazza Padre Favara c’erano anche i Coordinatori Provinciali per condividere, insieme agli attivisti, le istanze Autonomistiche e di Sviluppo, e per promuovere iniziative politiche e di lotta a sostegno delle istanze del Territorio.

Dall’appuntamento di Naro è partita ufficialmente, la Campagna Elettorale Siciliana di ItalExit Con Paragone. “Abbiamo parlato del nostro programma- dice Antonio Damaso, dirigente regionale del partito- e messo in chiaro quello che sarà il nostro percorso anche sul territorio siciliano.”