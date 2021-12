Istituto Moltalcini, si concludono due progetti Pon

Si sono conclusi i due progetti PON all’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” diretto da Luigi Costanza. Due progetti che, iniziati da fine ottobre, hanno suscitato interesse da parte degli alunni e dei loro genitori presenti alla manifestazione finale nel rispetto di tutte le norme anticovid. Nell’impianto sportivo di calcio, in gestione alla società sportiva Libertas 2000, antistante il Plesso Hack al villaggio Peruzzo si è svolta la manifestazione conclusiva dei due progetti: quello musicale intitolato “Orchestra ” curato dai prof. Farruggia, Villa, Todaro, Compagno e Milone, e “il calcio che passione” curato dal dice Giovanni Farruggia. Alla manifestazione finale del progetto calcistico ha partecipato il presidente dell’ Akragas Sonia Giordano, il direttore sportivo Peppe Cammarata ed alcuni giocatori della squadra . “E’ stato un momento di festa e di gioia per tutti i partecipanti- dice il dirigente Costanza- che non hanno voluto fare mancare la loro vicinanza alla città di Ravanusa stringendosi attorno ed osservando un minuto di raccoglimento”. Costanza si è complimentato con tutti gli alunni ed i docenti che hanno portato avantile iniziative che sicuramente oltre ad allargare l’offerta formativa di un istituto all’avanguardia per tutti le iniziative portate avanti guida i propri alunni ad essere cittadini del domani