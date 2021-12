Agrigento, le imprese industriali pongono la questione “Ipia Fermi”. (VIDEO)

Ad Agrigento, oggi, in piazza Cavour, i sindacati di Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato al fine di rilanciare la questione, che si protrae da parecchi anni, del trasferimento della scuola professionale Ipia Fermi nella zona industriale di Agrigento, che avrebbe dovuto essere provvisorio e che è invece ancora perdurante. I sindacati, in particolare, hanno raccolto l’appello disperato di numerose imprese operative nella zona industriale di Agrigento, Favara e Aragona, perché tanti progetti di investimento sono stati restituiti al mittente a causa della vicinanza dell’Istituto scolastico. Ad esempio, la Via, la Valutazione di impatto ambientale, non è concessa fin quando la scuola Ipia Fermi non sarà trasferita altrove e non in una zona industriale. Ciò provoca danni alle imprese, allo sviluppo e all’occupazione.

In proposito delle interviste – guarda il video

Ecco un esposto relativo alla questione da parte delle Aziende industriali agrigentine: Nota Congiunta Zona Industriale_signed