Irregolarità in un cantiere, e lavoratore in nero in un bar: scattano denunce e multe

In un cantiere edile è stato accertato che il responsabile aveva omesso di allestire la recinzione, e non aveva installato i servizi igienici. In un bar, invece, trovato un lavoratore “in nero”. Sono scattate ammende per 5 mila euro, e sanzioni amministrative per 7 mila euro.

E’ questo il bilancio di alcuni controlli, effettuati a Montallegro, dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai carabinieri della locale Stazione.

Per le irregolarità riscontrate nel cantiere il presidente del consiglio d’amministrazione dell’impresa, un trentacinquenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.