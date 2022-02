Aveva in auto coltelli e tirapugni: denunciato giovane

E’ stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, e di un tirapugni in metallo. Per le ipotesi di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un ventiduenne, operaio, di Favara, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il giovane alla guida di un’auto è stato fermato, durante le ore serali, ad un posto di controllo allestito dai carabinieri della Tenenza di Favara, lungo corso Vittorio Veneto.

L’atteggiamento nervoso dell’automobilista ha insospettito i militari dell’Arma. Da lì a poco è scattata la perquisizione, nel corso della quale, sono saltati fuori due coltelli e il tirapugni. Il ventiduenne non avrebbe saputo fornire nessuna spiegazione sul possesso delle armi bianche.