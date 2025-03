In occasione della Festa della Donna 2025, vogliamo celebrare una figura straordinaria della poesia contemporanea, Irene Catarella, una docente di letteratura italiana, giornalista e poetessa agrigentina che ha trovato nelle parole il mezzo per dare voce alle donne e sensibilizzare la società. Con il suo #Cantoanima, Irene ha creato un ponte tra la poesia tradizionale e l’innovazione dei social e dei web, portando nella sua arte il linguaggio contemporaneo fatto di parole chiave e neologismi.

Catarella ha fondato il Movimento letterario “Interiorismo Universale”, proponendo una nuova visione della poesia che riflette il mondo dei social media, cercando di dimostrare che la poesia è un linguaggio eterno, capace di attraversare le epoche storiche e rimanere sempre attuale. Questo approccio innovativo l’ha portata a creare la poesia dell’#, che non solo celebra l’universo femminile, ma si fa portavoce di un messaggio universale di bellezza, speranza e forza.

Oltre alla sua carriera letteraria, Irene è una donna che ha vissuto personalmente la Sindrome di Ménière per circa quindici anni, una condizione che l’ha colpita giovanissima, a soli diciotto anni. Nonostante le difficoltà, ha saputo trasformare questa sfida in una forza per se stessa e per gli altri. Oggi, attraverso la sua esperienza, Irene è diventata un punto di riferimento per chi affronta difficoltà simili, dimostrando che non ci si deve mai arrendere. Il suo impegno non si ferma alla scrittura: è collaboratrice dell’Arca Onlus, che promuove il sostegno ai ragazzi disabili, e di SolideAli, che supporta i malati oncologici e le loro famiglie. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini e ha promosso iniziative di grande valore per la comunità.

Sensibile alla tematica femminile, Irene ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Fidapa di Cammarata e San Giovanni Gemini, dove ha promosso numerose iniziative a favore delle donne, come la collocazione delle panchine rosse a Cammarata e San Giovanni Gemini, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Il suo impegno si è esteso anche alla comunicazione, realizzando video per sensibilizzare la società sulla condizione delle donne. Tra le sue realizzazioni, è anche fondatrice del Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini, riscoprendo figure storiche femminili come la Contessa Margherita Abatellis, che nel 1500 ha retto una Contea, interpretando la forza delle donne nel corso della storia.

Il libro #Cantoanima, edito da Mondadori, raccoglie la sua poesia più significativa, ed è stato accolto da numerosi elogi, tra cui quello del quotidiano Il Messaggero, che l’ha definita “la poetessa dell’#”. Tra i tanti versi che compongono questo volume, ci piace riportare uno dei più rappresentativi, #Donnavita, una poesia che celebra il valore della donna ogni giorno, non solo l’8 marzo, ma in ogni momento della vita.

#Donnavita

(versi di Irene Catarella dedicate al valore della Donna, tratti dal libro #Cantoanima)

Donna nata per dare la vita

non solo nella carne

germogliata dalle tue viscere

sei nata per dare la vita

a chi sfiora la tua ombra

a chi incrocia la tua mano

premurosa di tenerezza

Donnavita

hai inciso sulla terra

i sogni dell’esistere

profumandoli con la tua sensibilità

vivificandoli con la tua forza

Come la lucciola

che nella notte

stupisce il pellegrino

accendendolo di speranza

così Tu Donna

quando l’occhio del ciclone sembra inghiottirci

mai ti perdi d’animo

saziando sempre

la fame di affetto

con il tuo Bene infinito

forzadolcezza per chi ti circonda

Un invito a riflettere sulla forza e la bellezza della donna, una poesia che non solo celebra ma anche valorizza il ruolo delle donne in tutte le dimensioni della vita. Irene Catarella, con il suo impegno sociale e la sua poesia innovativa, è senza dubbio una figura che illumina il nostro territorio e il panorama culturale italiano.

