iorestoacasa, docenti agrigentini realizzano un brano a distanza -VIDEO

E’ la prima volta che siamo costretti a stare chiusi in casa per lungo tempo. Un’esperienza forse unica, che speriamo infatti di non ripetere durante la nostra vita. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di raccontarci cosa fanno e come trascorrono la quarantena. Due docenti di musica, distanti circa 1.500 KM, Alfonso Bonfiglio (Agrigento) Luigi Saldì (Verona), hanno deciso di realizzare un brano.

Un omaggio ai PFM (Premiata Forneria Marconi) con il loro famosissimo brano “Impressioni di Settembre”.

Anche in questo periodo così difficile di quarantena, scrivono sui loro Social, non ci sono distanze, confini e limiti per la musica.

Essa, pur rimanendo a casa, ci fa viaggiare in terre lontane.

#NOIRESTIAMOACASA