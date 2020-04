Coronavirus, cresce il numero dei guariti. In provincia di Agrigento 126 casi

Nuovi contagiati, ma anche guariti in provincia di Agrigento. Dopo il giovane di Agrigento, e la nonnina 92enne di Montallegro, ha lasciato l’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta il 72enne di Aragona che a metà marzo, era stato trasportato prima all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, poi trasferito al nosocomio nisseno, e dopo un intervento chirurgico, ricoverato in Terapia intensiva come caso “sospetto”.

Al terzo tampone, dopo i primi due risultati negativi, venne accertata la positività. Ed è tornata a casa anche una 77enne di Sciacca guarita dal Coronavirus. La donna aveva ha perso l’anziano marito, deceduto all’ospedale di Caltagirone. Tra gli altri agrigentini guariti una pensionata di Sciacca, una persona di Menfi, e la 49enne medico dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Nel frattempo dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 126 i casi di Coronavirus in provincia di Agrigento.