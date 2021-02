“Io l’ho sconfitto” la storia di Angelo che ha vinto contro il Covid

C’è la luce in fondo al tunnel e le testimonianze da parte di chi è guarito dal Covid e dimesso dal San Giovanni di Dio di Agrigento rappresentano un segnale soprattutto per chi ancora lotta. Il Coronavirus è un nemico che può essere sconfitto. La serenità è quella di chi ce l’ha fatta. Angelo è un agrigentino, uno di quelli colpiti dal coronavirus. E’ quasi la fine di gennaio quando comincia la sua battaglia. Qualche sintomo, il contatto al medico curante e dopo aver imparato a memoria tutte le informazioni fornite sul coronavirus, l’arrivo nel reparto di Medicina Covid-19 dell’ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento. “Una realtà fuori dall’immaginario- racconta Angelo Principato (foto)– un impatto surreale dove l’ambulanza del 118 ti canalizza in un tunnel protetto, sanificato, (Pronto Soccorso) per potere procedere ai primi accertamenti del caso.” Altro che stretta di mano, un abbraccio non sarebbe abbastanza per ringraziare quei dottori e quegli infermieri. Ma , si sa, al momento è consigliabile non abbracciarsi e anche stringersi le mani anche se sono quelle di chi ti ha curato. “Ho potuto constatare quando i medici, paramedici e operatori sanitari – racconta- fossero non solo pronti ad affrontare il volume sempre maggiore di difficoltà presenti nel reparto ma capaci di avere amorevoli cure verso tutti. Nei loro sguardi ho letto l’umiltà nel cercare il confronto e una professionalità che è stata sempre contrassegnata da premurose attenzioni verso tutti i pazienti, giovani, meno giovani. Sembrava che una luce interiore, perennemente accesa, desse maggiore presenza alla forza alla loro presenza fisica diuturna, quasi che il reparto fosse parte della propria famiglia. Instancabili, sempre pronti a rispondere alle chiamate dei pazienti, dando loro quel conforto che talvolta la sola medicina non può dare.” Poi l’invito: “le istituzioni pubbliche ognuno per le rispettive competenze prestino la massima attenzione alle strutture sanitarie del nostro territorio, migliorandone le capacità strutturali e le dotazioni infrastrutturali che possano essere utili sia in situazioni di emergenza, come questa che stiamo vivendo, ma anche per l’ordinaria gestione delle innumerevoli patologie che affliggono purtroppo il genere umano.” Testimonianze come quelle di Angelo regalano speranza ad un intero paese e confermano la grande importanza del personale sanitario: medici, infermieri , tutti gli operatori di cui ci si dovrà ricordare anche quando sarà finita questa emergenza perché loro sono gli stessi , uomini e donne , a cui spesso non si porta rispetto che spesso ricevono gratuitamente insulti, offese e maltrattamenti.