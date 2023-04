Involontariamente senza figli – cause, informazioni, trattamenti

Nel bel mezzo della vita, circondati da coppie che creano famiglie, l’infertilità e la mancanza di figli possono sembrare schiaccianti. Per le persone che lottano con l’incapacità di concepire o con un problema simile, i sentimenti di dolore e di perdita sono pesanti – non solo per il sogno perduto, ma anche perché devono costantemente parlare con coetanei che hanno figli propri.

Negli ultimi decenni, tuttavia, la medicina moderna si è notevolmente sviluppata e ha scoperto metodi che possono aiutare le coppie senza figli a realizzare il sogno di avere una prole propria. Nel seguente articolo vi forniamo informazioni sul tema dell’infertilità e sui relativi metodi di trattamento.