Invito alla danza 2022. Applausi per le allieve di Simona Attanasio

Applausi a scena aperta ieri sera per “Invito alla Danza 2022” , lo spettacolo delle allieve di A.S.D. Scuola di Danza Imera diretta da Simona Attanasio, insegnante diplomata dalla Royal Academy of Dance. Dopo i due anni di pandemia, che hanno costretto ad una lunga pausa, finalmente le giovani ballerine sono tornate a danzare sul prestigioso palcoscenico del Teatro Pirandello. In scena “Il Baule dei sogni”, scritto e coreografato da Simona Attanasio, la storia di Adina e Gabriele, due giovani innamorati che trovano un antico baule pieno di oggetti, un piccolo scrigno che nasconde oggetti, ognuno con una storia da raccontare, fatta di musica, ritmo e voglia di ballare. Sul palco coreografie di danza classica, danza moderna, contemporanea e hip hop. Presenti allo spettacolo anche i maestri della scuola Alosha e Rocco Lo Nigro , e anche la bandits crew di Acireale e Choròs di Gela e Giada Attanasio, assistente alla coreografia. Si è esibita e ha fatto da assistente alle coreografie anche la giovane e promettente allieva di Simona Attanasio, Isabella Cimino, che si è perfezionata alla Scuola del Balletto di Toscana e si è esibita al Teatro Antico di Taormina lo scorso settembre. Coinvolgente il finale, The Greatest Showman, che ha visto tutti gli allievi di tutti i corsi sul palco, in un momento estremamente intenso e commovente. Sul palco Simona Attanasio ha ringraziato, commossa, il numeroso pubblico.