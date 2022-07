Acquista 3 biglietti per un concerto, truffata studentessa: denunciato 33enne

Acquista on line 3 biglietti per uno spettacolo musicale, e versa 177 euro su una carta Mooney. Biglietti che però non sono mai arrivati a destinazione. Una studentessa ventiquattrenne, nata ad Agrigento, ma residente ad Aragona, ha compreso di essere stata vittima di un raggiro, e s’è presentata, alla caserma dei carabinieri della Stazione cittadina, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

I militari dell’Arma hanno avviato un’indagine che s’è conclusa nelle scorse ore con la denuncia a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, di un trentaquattrenne napoletano. Deve rispondere del reato di truffa. Il giovane aveva creato un profilo falso, su un social, e messo in vendita i tre biglietti per un concerto musicale.

Dopo avere incassato i soldi della studentessa, appunto, 177 euro, ad un certo punto, è perfino sparito, di fatto, rendendosi irreperibile.