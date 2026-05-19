Non ce l’ha fatta Massimiliano Spatafora, il cronometrista di 54 anni originario di Palermo investito durante il Rally Show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. È morto al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Durante la gara del 3 maggio l’uomo è stato travolto improvvisamente da un’auto in gara mentre stava effettuando le operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato. L’impatto lo aveva scaraventato per diversi metri di distanza. (Racalmuto, cronometrista investito in pista: è grave)

Il 54enne era stato trasferito prima all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e successivamente all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era ricoverato in condizioni gravissime e con la prognosi riservata. I primi a dare la notizia eravamo stati noi di AgrigentoOggi: Travolto durante il rally a Racalmuto: cronometrista grave al Trauma Center di Villa Sofia

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