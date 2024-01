Travolto volontariamente da un’autovettura con il conducente che dopo l’urto senza prestare soccorso, come se nulla fosse, si è allontanato dalla zona. Un quarantaseienne di Porto Empedocle è stato scaraventato a terra e ha riportato gravissimi traumi in varie parti del corpo. Portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, da lì a poco, è stato trasferito all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. La prognosi sulla vita è riservata.

La polizia, in poco tempo, ha rintracciato e denunciato l’automobilista. Si tratta di un cinquantenne. Teatro del grave fatto una strada nei pressi del cimitero comunale di Porto Empedocle. Qui, l’uomo alla guida, al volante di un’autovettura, dopo una lite per questione di viabilità, ha investito il quarantaseienne. Quest’ultimo, in seguito all’impatto, è stato sollevato da terra, per poi rovinare pesantemente sul selciato, tant’è che ha sbattuto pesantemente con tutto il corpo.

I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, dopo aver effettuato i rilievi, e acquisite le dovute informazioni, anche su alcuni piccoli particolari, hanno individuato l’automobilista.