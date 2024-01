Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio per Naro, in territorio di Agrigento. A scontrarsi due autovetture. I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti e della polizia Stradale di Agrigento che si sono occupati dei rilievi.