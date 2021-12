Investito da un’auto lungo la statale, diciottenne in gravi condizioni

E’ ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, in gravi condizioni, un diciottenne originario del Bangladesh, coinvolto in un incidente stradale che si è verificato, all’alba di ieri, lungo la statale 115, all’uscita del quartiere di Villaggio Mosè in direzione per Palma di Montechiaro. Il giovane è in prognosi riservata. L’immigrato stava camminando a piedi a bordo della strada statale quando, all’improvviso, è stato investito da un’autovettura, guidata da un trentacinquenne agrigentino.

L’automobilista si è subito fermato. Non si è accorto del giovane, a causa del buio, e quando ha frenato era oramai troppo tardi. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, e un’autoambulanza del 118. I sanitari hanno subito soccorso il diciottenne, e lo hanno trasferito al pronto soccorso del presidio ospedaliero di contrada “Consolida”. Gli agenti si sono invece occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.