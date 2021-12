Brucia l’auto di un camionista. Avviate le indagini

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio che ha devastato la Ford Kuga di un camionista cinquantottenne. E’ accaduto nella notte fra lunedì e ieri, in una traversa della centralissima via Roma a Siculiana. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della locale stazione.

Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che in poco tempo hanno circoscritto, e spento il rogo. Carabinieri e Vigili del fuoco si sono poi occupati del sopralluogo per provare a stabilire la natura delle fiamme.

Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottigliette sospette. In mancanza di certezze restano in piedi tutte le ipotesi investigative, dall’atto doloso al fatto accidentale.