Investito da un’auto in corsa lungo la statale 115. Un diciassettenne tunisino ospite di villa Sikania a Siculiana è rimasto gravemente ferito. L’incidente stradale si è verificato, ieri sera, poco dopo le 21,30.

Il ragazzo con un’ambulanza del 118, in codice rosso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio2 di Agrigento, dove i medici che lo hanno preso in cura, hanno riscontrato politraumi e un trauma cranico.

E’ grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Siculiana, che si sono occupati dei rilievi. Una delle cause del sinistro è sicuramente la scarsa illuminazione lungo quel tratto di strada.