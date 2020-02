Investito da un’auto al Villaggio Mosè, 50enne ferito e trasportato in ospedale

Percorre un tratto strada e in procinto di attraversare viene investito da un’utilitaria. Brutto incidente stradale nei pressi di un supermercato, al Villaggio Mosè. Ferito il pedone, un 50enne di Agrigento. Per alcuni minuti si è temuto il peggio.

Oltre ad essere dolorante e stordito per la botta presa, infatti, faceva fatica a respirare. In ambulanza è stato stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso.

L’impatto, intorno alle 10.30, con l’autovettura, Fiat Punto, guidata da una donna, anche lei agrigentina. La conducente dell’utilitaria, a parte il grosso spavento, non ha riportato alcun trauma.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di finanza e i Vigili urbani.