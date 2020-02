Corona Virus, Picarella: no ad allarmismi ingiustificati

Il cordone sanitario che è stato creato è quanto di più restrittivo si potesse realizzare.

60 milioni di persone nell’area di Wuhan sono di fatto confinate in casa e un miliardo di cittadini cinesi sono chiusi entro i loro confini.

Non si può chiedere il certificato medico ai clienti che entrano in azienda, per di più discriminandoli in ragione dell’etnia o della nazionalità.

Se arriva in albergo qualcuno visibilmente affetto da sindromi respiratorie gli si può proporre di rivolgersi ad un medico e, se si astiene dal farlo, avvisare le autorità.

Sconsiglio vivamente l’adozione di misure contra legem. Anche in considerazione del rischio di attivare un clamoroso boomerang mediatico.

Aggiungo che, al momento, la gran parte delle segnalazioni che abbiamo ricevuto provengono da associazioni ed imprese preoccupate dai contraccolpi economici che questa crisi causerà:

– riduzione dei flussi di turisti cinesi

– recessione indotta dal rallentamento dell’economia cinese

– contrazione dei flussi indotta da paure ed allarmi ingiustificati.

Secondo gli esperti, non c’è motivo di allarme e la principale misura precauzionale consiste nel lavarsi le mani.

Evitiamo di alimentare allarmismi, che finirebbero per ritorcersi contro di noi.

Ad affermarlo è

Francesco Picarella di Federalberghi