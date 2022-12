Tre alunni di una scuola elementare di Sciacca, sono rimasti feriti, dopo essere stati investiti da un pulmino senza autista.

Sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale “Giovanni Paolo II”, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo che era in sosta in discesa, pare, per un guasto ai freni, ha iniziato improvvisamente a muoversi ed ha travolto una scolaresca che si trovava a partecipare ad un evento pubblico.