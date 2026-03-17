Deve rispondere anche dell’ipotesi di reato di lesioni personali. Dopo essere stata denunciata, alla Procura, per guida in stato d’ebbrezza, la trentenne agrigentina che la notte fra il 7 e l’8 marzo scorso a San Leone ha investito un ventenne e una ventiduenne originari della Spagna, ad Agrigento per l’Erasmus, è stata deferita anche per lesioni personali. A farlo sono stati i militari della Guardia di finanza di Agrigento, che si stanno occupando della ricostruzione dell’incidente.

A restare feriti a terra un ventenne e una ventiduenne. Il ragazzo ricoverato in ospedale, in particolare, ha riportato vari traumi sparsi sul corpo, soprattutto una grave lesione ad un orecchio e rischia concretamente la perdita dell’udito. Lievi ferite per la ragazza dimessa subito dopo le cure necessarie. L’incidente stradale è avvenuto, in via Ferdinando Magellano, quasi all’altezza del viale delle Dune.

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