Stangata per un locale del centro di Agrigento. Gli agenti della sezione Pas della Questura, impegnati nei consueti controlli sulla movida sicura, hanno sorpreso alcuni ragazzi davanti ad un bar nelle vicinanze della via Atenea con in mano cocktail alcolici.

Poiché i giovani avevano superato i sedici anni, il titolare ha evitato la denuncia penale, ma gli è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro. Essendo la seconda violazione in pochi mesi, l’attività lavorativa rischia adesso un periodo di chiusura forzata come previsto dalla legge.

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