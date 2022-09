Investe in pieno un cane, muore un motociclista

Alla guida di una moto di grossa cilindrata ha investito un cane, lungo la strada statale, nei pressi del Lago Gorgo, in territorio di Montallegro, e dopo un “volo”, è finito in un terreno, morendo sul colpo. Un motociclista, Alessandro Mulè, 52 anni, di Alessandria della Rocca, ha perso la vita in un terribile incidente stradale.

Scattato l’allarme sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, gli agenti della polizia Stradale, e i carabinieri di Montallegro. Ridotto a brandelli anche il cane. Dovrebbe trattarsi di un Pitbull, che forse attraversava l’arteria.