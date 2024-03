L’attivista catanese, di Trecastagni, Giuseppe Trovato insultato e minacciato durante un’assemblea di ScuolaZoo all’istituto “Odierna” di Palma di Montechiaro per avere nominato alcuni boss locali, fra cui quello di Nicola Ribisi, come esempio negativo per la societa’, ha deciso di denunciare quanto accaduto alla squadra Mobile della Questura di Catania. Trovato al termine dell’assemblea è stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi che lo hanno insultato per avere citato il nome di Ribisi.

“Mentre parlavo – ha spiegato Trovato in un video pubblicato sui social – mi accorgo che un gruppo di ragazzi si sposta e si sono messi di fronte a me. Quando finisce l’assemblea, saluto e ringrazio i ragazzi di Scuola Zoo e me ne vado. A un certo punto vengo chiamato e fermato da un familiare di Nicola Ribisi, invitandomi con una lunga serie di insulti a lasciare la città”.