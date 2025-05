Qualcuno ha esploso 3 colpi d’arma da fuoco contro l’autovettura di proprietà di una coppia di coniugi cinquantenni, di Porto Empedocle, lui operaio attualmente disoccupato e lei casalinga. La macchina era parcheggiata nel popoloso quartiere di contrada “Ciuccafa” nei pressi dell’abitazione delle vittime. Ad indagare sull’intimidazione sono i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e i loro colleghi del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle. Le bocche sono rigorosamente cucite. Il fatto è successo, nelle ore notturne, tra sabato e domenica.

Al momento non esiste alcun elemento, che possa indirizzare le indagini nella direzione giusta, per dare una spiegazione a quello che sembra avere tutte le caratteristiche di un attentato intimidatorio. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti. Gli investigatori stanno cercando di capire se la coppia abbia o meno avuto, di recente, dei problemi o dissidi con qualcuno in particolare e se abbia o meno dei sospetti.

