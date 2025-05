Finanziati interventi urgenti per oltre 3,4 milioni di euro nell’Agrigentino per fronteggiare l’emergenza idrica: l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento coordinerà le operazioni, con il supporto di AICA e del Comune di Santa Margherita di Belìce.Con le Disposizioni del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia, del 9 maggio 2025, è stato ufficializzato un finanziamento di 3.479.147,65 euro destinato all’ATI di Agrigento. I fondi saranno impiegati per interventi mirati alla mitigazione della crisi idrica in atto, secondo quanto previsto dal 3° Piano degli Interventi dell’OCDPC del 10 marzo 2025.Le azioni, realizzate con il supporto del Gestore AICA e del Comune di Santa Margherita di Belìce, mirano a incrementare la disponibilità idrica di circa 65 litri al secondo, intervenendo su pozzi, reti idriche e infrastrutture di captazione nei comuni di Montevago, Favara, Ravanusa, Agrigento, Canicattì, Lucca Sicula e Santa Margherita.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

Montevago – Opere di captazione sorgente San Nicola e di adduzione al serbatoio comunale di C.da Luni, a servizio del Comune di Montevago-”;

Favara -Trivellazione pozzo Traversa 2-

Ravanusa -Realizzazione del potabilizzatore a servizio del pozzo di Via S.M. Margani-;

Agrigento -Rifacimento tratti di rete idrica via A. Di Giovanni, quartiere Fontanelle”;

Canicattì -Revamping del pozzo La Marca-;

Santa Margherita di Belìce -Ripristino del pozzo n. 4 sito in c.da Senia-Gorghi-;

Agrigento -Ripristino condotte dal serbatoio Forche di Agrigento alla Casa Circondariale”;

Lucca Sicula – Rifunzionalizzazione dei pozzi Rocca di Trono e realizzazione della condotta di adduzione alla vasca di accumulo comunale

Il Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, Giovanni Cirillo, in un comunicato esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, e manifesta la sua gratitudine al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’on. Roberto Di Mauro, al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, ing. Salvatore Cocina, ai Componenti della Cabina di Regia per l’Emergenza Idrica e al Prefetto di Agrigento, “per lo straordinario impulso e per il coordinamento delle strategie volte al superamento dell’emergenza idrica nell’ATO di Agrigento”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp