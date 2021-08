Intervista Giuseppe Anastasi allenatore Akragas sull’amichevole contro il Villarosa (VIDEO)

L’Akragas vince nettamente l’amichevole contro il Villarosa, formazione del campionato Prima Categoria. Inizialmente si sarebbe dovuto disputare un triangolare ma la Leonfortese ha dato forfait. È stato un test match importante per i biancoazzurri in vista dell’esordio in Coppa Italia di domenica 29 agosto in casa contro il Casteltermini. La gara è terminata 5 a uno. Nel primo tempo hanno segnato Lukas Corner (doppietta) e Punzi. Nella ripresa ancora una bella rete di Lukas Corner e Vecchio, un terzino in prova con la maglia biancazzurra. Per il Villarosa a segno Giuseppe Cordaro nel finale di partita.