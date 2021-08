Alimentazione del cane: quanto e cosa dovrebbe mangiare il vostro amico a quattro zampe

Le crocchette per cani Oasy rappresentano un prezioso punto di riferimento per tutti i proprietari di animali domestici che desiderano offrire ai propri amici a 4 zampe il meglio dal punto di vista nutrizionale. Oasy crocchette è una gamma di prodotti concepiti e realizzati per andare incontro alle esigenze di ogni pet, tenendo conto del fatto che le loro necessità cambiano anche a seconda della fase di vita. Questa è la ragione per la quale le materie prime utilizzate vengono selezionate con la massima cura e preparate con estrema attenzione.

Dove si comprano le crocchette Oasy

Il sito di Zoofood permette di acquistare tutte le linee di prodotto Oasy migliori: non solo le crocchette, sempre appetitose, ma anche i deliziosi tocchetti di carne grain free per i cani adulti, senza dimenticare il macinato per i cuccioli. Ma Oasy non è che uno dei tanti brand che si possono trovare nel ricco e variegato catalogo di Zoofood, che si presenta come un e-commerce affidabile per tutti i padroni di cani e gatti, con un assortimento di prodotti che comprende anche i collari antipulci, i tiragraffi e molti altri accessori.

L’alimentazione corretta per un cane

Alcuni esperti ritengono che i cani siano animali carnivori, ma ci sono studi secondo i quali i nostri amici a quattro zampe sono diventati onnivori per effetto dell’evoluzione che si è verificata con il passare del tempo. In generale, con una dieta carnivora e senza cereali non si sbaglia, ma questo non vuol dire che gli alimenti grain free debbano essere formati al 100% da carne. Una formula priva di cereali va più che bene, ma a patto di tener presente che un carico eccessivo di proteine può essere fonte di problemi ai reni. Di conseguenza è opportuno verificare che l’alimento venga integrato con minerali e vitamine, ma anche fibre, grassi e carboidrati. Per altro, se è vero che l’alimentazione carnivora è quella che deriva dai lupi, è altrettanto vero che lo stile di vita degli antenati dei nostri cani era molto diverso: un aspetto da non sottovalutare.

E se i cani fossero onnivori?

Come detto, però, c’è una scuola di pensiero secondo la quale i cani sono onnivori in virtù dell’evoluzione a cui sono andati incontro nel corso del tempo: pertanto il loro corpo sarebbe in grado di assimilare non solo alimenti di provenienza animale, ma anche quelli di origine vegetale. Secondo tale teoria, pertanto, una dieta che contiene anche dei cereali sarebbe tollerata senza problemi, a condizione che l’avena e il frumento vengano evitati a favore del riso, che ha il pregio di essere molto digeribile. In linea di massima, poi, dovrebbero essere evitati quei prodotti che hanno un contenuto di grani eccessivo. Ancora, vanno privilegiati gli alimenti che garantiscono un livello appropriato di cottura degli amidi, così che questi possano essere assorbiti con facilità. Infine, è buona norma affiancare i cereali a carne di origini nobili, poiché solo in questo modo si può assicurare un apporto adeguato di lisina.

Il benessere del cane

A prescindere dal tipo di stile alimentare che si decide di adottare per il proprio cane, è utile tenere conto del fatto che l’alimentazione casalinga rappresenta una soluzione alternativa più che valida rispetto alle crocchette industriali, ma ha il problema di comportare dei rischi superiori: proprio per questo motivo deve essere tenuta sotto controllo da un veterinario nutrizionista, in modo da evitare carenze nutrizionali. Le crocchette presenti sul mercato nella maggior parte dei casi sono ben bilanciate e possono essere considerate complete; per altro viene sempre segnalato il dosaggio quotidiano ideale a seconda dello stile di vita, del peso e della taglia del cane. Se poi si vuole integrare l’alimentazione del proprio animale con cibi umidi, è necessario sottrarre la dose raccomandata di crocchette, per evitare una situazione di sovrappeso.

Quanto deve mangiare un cane?

Per un cane adulto i pasti quotidiani non dovrebbero essere più di due; per i cuccioli, al contrario, il consiglio è di distribuire la razione di ogni giorno in tre momenti. Non è una buona abitudine quella di lasciare il cibo sempre a disposizione dell’animale; al contrario esso dovrebbe essere somministrato in orari ben precisi. Non solo: dopo aver lasciato il cibo per una trentina di minuti nella ciotola, se non è stato mangiato lo si deve ritirare.