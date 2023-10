Questa sera, 18 ottobre alle ore 23:00, su Sportitalia Canale 60, il noto giornalista sportivo Michele Criscitello ospiterà l’icona dell’Akragas Calcio, Matteo Valentino Colucci, in un’intervista che promette di essere ricca di emozioni e aneddoti legati al mondo del calcio.

Tra gli argomenti in primo piano, saranno affrontate le gesta della squadra dell’Akragas Calcio, uno dei club più amati e seguiti in Sicilia. Sarà l’occasione per esaminare le recenti vittorie, gli obiettivi futuri e per gettare uno sguardo più approfondito all’evoluzione di questa storica squadra di calcio.

Un momento speciale di questa serata sarà rappresentato dagli omaggi che saranno resi, su iniziativa dell’assessore allo sport Gerlando Piparo, in onore di Matteo Valentino Colucci. Sarà un modo per sottolineare il contributo straordinario di Colucci al mondo del calcio e alla comunità sportiva locale.

Matteo Valentino Colucci è un volto noto nel calcio italiano e rappresenta l’Akragas Calcio non solo in campo, ma anche come ambasciatore di valori sportivi e sociali. La sua presenza nell’intervista con Michele Criscitello rappresenta un’opportunità unica per i tifosi e gli appassionati di calcio di scoprire il dietro le quinte di questa affascinante realtà sportiva.

Non perdete questa straordinaria intervista che promette di svelare retroscena, storie di successo e il legame speciale tra Matteo Valentino Colucci e l’Akragas Calcio. Accendete il vostro televisore stasera alle 23:00 su Sportitalia Canale 60 e unitevi a noi per una serata indimenticabile dedicata al calcio e alla sua passione.