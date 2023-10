Coppa Italia Akragas vince e passa il turno dopo i calci di rigore. Eroe di giornata Antonino Busà che ha parato due rigori. Il classe 2002, ex Canicattì, preferito al portiere Sorretino, ha neutralizzato i rigori di Onofrio e Viglianisi. Il risultato finale dopo i tempi regolamentari era stato 1-1 con gol di Llama e Sidibe.

Mister Coppa sceglie il turnover, Busà tra i pali, mentre Rechichi, Rossi e Mannina formano la linea difensiva. A centrocampo, Bruno, Di Stefano, Perez, Sanseverino e Di Mauro. L’attacco è composto da Grillo e Marrale.

Anche mister Pidatella preferisce le seconde linee, Testagrossa tra i pali per far rifiatare Scuffia, con Amenta, Raimondi e Messina a comporre la difesa. Vecchi, Tempesta, Viglianisi, Salvia e Tedesco sono a centrocampo, mentre D’Onofrio e Meneses costituiscono il duo in avanti. La partita si svolge in modo molto equilibrato all’Esseneto. All’88 sblocca Llama, al 90′ il pari e poi emozioni dal dischetto. L’Akragas, dunque, elimina il Canicattì e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Adesso testa al campionato. I biancazzurri, dopo aver osservato il turno di riposo, saranno impegnati domenica nella delicata trasferta campana di Casalnuovo.

Akragas-Canicattì 1-1: 88′ Llama-90′ Sidibe

IL TABELLINO

AKRAGAS (3-5-1-1): Busà; Rechichi, Rossi, Mannina (65′ Llama); Bruno (85′ Russi), Di Stefano (60′ Scozzari), Perez (65′ Baio), Sanseverino, Di Mauro; Grillo; Marrale (74′ Trombino). A disp.: Sorrentino, Cipolla, Puglisi, Sinatra. All. Coppa.

CANICATTÌ (3-5-2): Testagrossa; Amenta (90′ Frangiamone), Raimondi, Messina; Vecchi (64′ Gambicchia), Tempesta (67′ Tavella), Viglianisi, Salvia (49′ Sidibe), Tedesco; D’Onofrio, Meneses (49′ Bonilla). A disp.: Cabriglia, Camara, Loza. All. Pidatella.

ARBITRO: Costa di Catanzaro

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: 42′ Coppa, 57′ Tedesco, 71′ Viglianisi, 72′ Baio

Foto Nino Piraneo